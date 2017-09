- Styrker vårt tjenestetilbud

Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø flytter inn i større fagmiljø.

Foto: Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Dette er en forsterking av vårt tjenestetilbud til Fiskarlagets medlemmer. Det sier advokat Ståle Hellesø som flytter kontorplass til advokatfirmaet Judicia i Ålesund.

Ståle Hellesø har siden 90-tallet vært ansatt i Norges Fiskarlag, først som juridisk rådgiver og så som advokat. Han har hatt kontorsted i Fiskernes Hus i Ålesund.

- Hensikten med at Ståle Hellesø nå får kontorplass hos et advokatfirma er fra vår side utelukkende at tilbudet til våre medlemmer skal bli enda bedre som følge av dette. Det sier generalsekretær Otto Gregussen.

Formålet med avtalen er å legge til rette for faglig utvikling og samarbeid om løsning av konkrete saker, samt felles avholdelse av kurs med fiskerirettslige tema.

Ståle Hellesø sier han ser frem til å være i et jusfaglig felleskap med advokatfirmaet, som har kompetanse innenfor de fleste fagområder, herunder generell maritim rett og sjøforsikring.

- Våre medlemmer vet at Fiskarlaget har god kompetanse på det fiskerifaglige området. Når jeg nå blir en del av et juridisk miljø i et advokatfirma, vil Fiskarlaget bedre kunne yte bistand innenfor alle fagområder. Fiskeri er også rederidrift, og i den forbindelse kan det oppstå et utall problemstillinger, sier Hellesø.

Judicia er et Ålesundbasert advokatfirma med kontorer i Grimmergata 5 i sentrum av byen. Fiskarlaget har kontorplass og tilgang til møterom hos Judicia, samt ved avdelingskontoret i Ørsta.