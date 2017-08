Superteknologi til AquaNor

Superteknologien fosser inn i oppdrettsnæringa. Massebedøving, biomassemåling og dyreplankton som vekkes til live etter innfrysing er kandidater til årets innovasjonspris.

Foto: Dag Erlandsen

Her er kandidatene:

Ace Aquatec Ltd., Inverness, Skottland har utviklet metode for elektrisk bedøvelse av eksempelvis laks i sjøen før en spesialpumpe bringer den bedøvede fisken inn i transportrør og til bløggebordet. 3-5 elektroder i sjøen bedøver fisken i løpet av 1 sekund i et område på 1 meter fra transportrøret. Det garanteres 100 % bedøvelse av all fisken uavhengig av størrelse. 75 tonn kan bedøves pr time uten at fisken blir utsatt for unødvendig stress og uten noen skade på fiskekjøttet.

OptoScale AS, Trondheim, Norge har utviklet et system for biomassemåling med nøyaktighet opp mot 99 %. Systemet går ut på at fisken belyses med laserstriper som gir en entydig avstand til hvert eneste punkt på fisken. Dette danner en 3D-modell som gir svært nøyaktig estimat av volum og dermed også vekt på fisken. Systemet kan måle ca. 1000 fisk pr dag.

Planktonic AS, Trondheim, Norge har utviklet et banebrytende levendefôr til marin yngel. De har en metode for å høste større mengder dyreplankton i havet for deretter å kryopreservere det. Planktonet pakkes i poser á 600 g som tilsvarer 30 millioner planktonindivider og oppbevares i termoser med flytende nitrogen. Når dette fôret skal benytte tines det opp i sjøvann etter en egen prosedyre og planktonet blir igjen levende og dermed et naturlig fôr med riktig næringsverdi for fiskeyngelen.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil behandle juryens innstilling i møte mandag 14. august og årets Innovasjonspris på NOK 100 000 og diplom vil bli overrakt vinneren av fiskeriminister Per Sandberg og styreleder Liv Holmefjord under åpningen av Aqua Nor 2017 den 15.august.