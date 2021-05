Minsteprisen for småhyse suspenderes fra i morgen, melder Norges Råfisklag.

– Grunnet den vanskelige markedssituasjonen for spesielt små hyse, har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag etter henvendelse fra Sjømat Norge, vedtatt suspensjon av minsteprisen for den minste vektklassen for hyse, melder laget på sine nettsider.

– Dette iverksettes for omsetning fra og med 5. mai 2021 og inntil videre, men i første omgang frem til og med 10. mai 2021.