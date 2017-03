- Svekker norsk fiskerinæring

Fiskebåt mener at forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen. Dette fører igjen til økte kostnader og mindre lyst til å investere.

Trålflåten, og den øvrige havfiskeflåten, er forutsetningen for en norsk fiskeindustri og økt norsk verdiskapning. En reduksjon i Havfisks, og havfiskeflåtens, andel av totalfangsten vil svekke verdiskapningen, redusere norsk bearbeidingsgrad og fiskerinæringens konkurransekraft.

- Det er også totalt uakseptabelt at trålflåtens historiske andeler av norske totalkvoter reduseres utover den kvotefordeling som næringen og politikerne er blitt enig om, og som har ligget fast i flere tiår, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Historieløst

Oppbygging av en industrieid trålflåte i nord skjedde på bekostning av fiskeflåten langs hele kysten, spesielt rammet det den eksisterende torsketrålflåten.

- Derfor er det historieløst og uakseptabelt å foreslå en regionalisering av nasjonale fiskeressurser til flåten under 15 meter i de nordligste fylkene, sier Maråk.

Enigheten om kvotefordelingen er grunnmuren for suksesshistorien i norsk fiskeri, der overkapasitet og ulønnsomhet, er erstattet med lønnsomhet og optimisme, og et fiskeri med store reduksjoner i miljøavtrykket pr kilo fanget fisk.

- Forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen, og dermed kostnaden og investeringsviljen i næringen, sier Maråk.

Fiskebåt har anbefalt at leveringspliktene bør avvikles gjennom en økonomisk kompensasjon, mens aktivitetsplikten bør bestå i en modernisert form. Likeså at myndigheter og berørte rederi burde bli enige om en løsning som var akseptabel for alle parter. En politisk påtvungen og urimelig løsning er ikke akseptabel for hverken berørte rederi eller norsk fiskerinæring.

Videre drøftinger

Det er ønskelig å finne en god løsning på mordernisering av pliktsystemet for alle berørte parter. Fiskebåt legger til grunn at regjeringens forslag er gjenstand for drøftelser mellom Storting, regjering, berørte rederi og næringen forøvrig.