- Svekker tilliten

- Dette er en trist dag for ICES. Makrellrådgivingen vil svekke tilliten til ICES som rådgivingsinstans, sier adm.dir. i Fiskebåt Audun Maråk.

Foto: Havforskningsinstituttet

Det internasjonale havforskningsinstituttet ICES anbefaler en halvering totaluttaket av makrell.

I en situasjon der økosystemtoktet, som er et stort internasjonalt forskningstokt, viser oppgang i størrelsen på bestanden, anbefaler det internasjonale havforskningsinstituttet, ICES, en kraftig reduksjon i en allerede redusert og revidert kvoteanbefaling på makrell. Kvoteanbefalingen for neste år er på om lag 560 000 tonn, som er en nedgang på 35 prosent sammenlignet med i ICES sitt reviderte kvoteråd for 2017, og er dermed en halvering av det reelle uttaket.

Svakheter

Argumentasjonen fra ICES bygger i første rekke på data fra eggtellingstoktet og overfiske av anbefalte kvoter de siste årene. ICES stiller også spørsmål ved rekrutteringa og om bestanden har hatt en forflytning nordover.

Fiskebåt har sammen med Havforskningsinstituttet tidligere pekt på svakheter ved eggtellingstoktet, og da spesielt på manglende dekningsområde i tid og omfang. Fiskebåt har også liten tillit til de andre forholdene som ICES bruker som begrunnelse, nemlig overfiske og at økt utbredelse ikke er begrunnet i økt bestand, men forflytning av bestanden.

Vekst

- Bestanden har vært i vekst til tross for fiske utover de anbefalte kvotene de siste årene. Dette har også ICES og Havforskningsinstituttet pekt på tidligere. Jeg har lyst til å minne om hva forskerne fra Havforskningsinstituttet sa på årsmøtet til Fiskebåt Sør i desember i fjor, sier Maråk- stitat; ”Det vi ser er at rekrutteringa av makrell har vore svært god. Når bestanden aukar treng den meir mat og aukar sitt utbredelsesområde.” Dette har også vært fiskernes syn.

ICES legger til grunn at bestanden ikke har økt, men bare forflyttet seg til nye områder. Den har ikke ekspandert utbredelsesområde i den grad man har trodd, i det utbredelse kan være knyttet til en forflytning av bestanden nordover. ICES legger likevel til grunn at det er stor usikkerhet knyttet til anbefalingene.

- For de som er opptatt av tillit til rådgivingen og forutsigbare rammer blir det veldig vanskelig når rådene fra forskerne spriker slik de gjør nå. Fiskebåt vil gå grundig inn i kvoteanbefalingene, og komme med sine endelige vurderinger når dette er gjort, sier Maråk.

Maråk viser også til at det i kvoteavtalen mellom EU, Færøyene og Norge er inntatt en stabilitetsregel på pluss/minus 20 prosent av avtalt TAC (totalkvote) så lenge gytebestanden er over tre millioner tonn. Den er verdifull i dagens situasjon.