Svømmer videre med satellittmerke

En makrellstørje på 235 centimeter ble merket og satt fri i god kondisjon. Nesten to uker senere tyder data fra senderen på at fisken er i live og at merkingen gikk etter planen.

Foto: Robert Martinsen, Havforskningsinstituttet

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Med suksessen ferskt i minnet har fiskerne nå en pause på grunn av den kraftige vinden som herjer på Vestlandet. Også på fiskedagen vurderte merkebåten å avbryte fisket.

En hjelpende melding fra den kommersielle fiskebåten «Hillersøy» endret dette. Det var observert mye størje ti nautiske mil sør for stangfiskerne.

– Da måtte vi prøve å gå sør og fiske litt til, sier prosjektleder Keno Ferter.

Det viste seg å være en god avgjørelse, for knappe to timer senere ble en ny makrellstørje merket utenfor Sotra.

– Ingen nyheter er gode nyheter

Makrellstørja var 235 centimeter lang og ble sikret ved båtripa etter 45 minutter.

Dette er den andre størja som blir merket med sender i løpet av prosjektet.

– Vi merket denne størja for nesten to uker siden og har ikke hørt noe fra merket. I dette tilfelle er ingen nyheter veldig gode nyheter, forklarer Ferter.

Det er først når senderen flyter til overflata at den sender data til forskerne. Senderen i den første merkede makrellstørja slapp taket etter bare tre dager. Dette er den designet for å gjøre hvis størja dør.

Størja tatt på «spreaderbars»

Forskerne står for merkingen, og rundt 70 spesielt utvalgte stangfiskere står for fiskingen av verdens største tunfisk. Norges jeger- og fiskerforbund er samarbeidsorganisasjon i prosjektet som foregår Øygarden i Hordaland. Målet er å gi oss mer kunnskap om livet og vandringen til den enorme fisken.

Makrellstørje nummer to ble tatt på «spreaderbars», en stim av gummiakkar, fulgt av en naturlig, død makrell. Team 2 hadde kontakt med flere makrellstørjer den dagen.

Venter på at Helene gir seg

Forskningsprosjektet har nå fått dispensasjon til å bruke levende makrell i fisket, med en del begrensinger.

Levende agn gjør fangsteffektiviteten høyrere, slik at fiskerne kan konsentrere seg på et mindre område. Det gjør at båtene er nærmere hverandre og at merkebåten kan komme til raskt. Dermed blir fisken merket og sluppet fri etter så kort tid som mulig.

Restene av den tropiske stormen Helene herjer på Vestlandet, og fiskerne har pause på ubestemt tid.

– Vi vurderer værsituasjonen fortløpende. Prosjektet varer ut september så vi håper på flere fiskedager, sier Keno Ferter.