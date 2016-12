Synker ved fergekaiene

Kvæfjord sliter med eldre fiskefartøy som plutselig synker ved fergekaiene.

På relativt kort tid har Troms-kommunen opplevd tre slike havarier.

Da Kveøya fikk fastlandsforbindelse i 2010, ble fergekaia på øya tatt i bruk som opplagskai for to kvoteløse fiskefartøy. Under en storm i januar i fjor sank begge fartøyene ved kai, og ingen gjorde krav på verken eierskapet eller ansvaret. I høst skulle fergeleiet fjernes, og fjerninga av de to vrakene ble en omfattende ekstrajobb for Vegvesenet.

Hvem som skal betale ekstrakostnadene er nå en sak for Vegvesenets advokater, skrev Bladet Vesterålen tidligere i høst.

Men onsdag i forrige uke skjedde det igjen. En 50-foting som i lengre tid har ligget fortøyd ved fergeleiet på Refsnes sank plutselig ved kai. Gamle «Varodden», i sin tid hjemmehørende i Henningsvær, nå eid av en familie i Harstad, har i lengre tid ligget ved det gamle fenderverket som Kvæfjord kystlag overtok av Vegvesenet etter at det nye fergeleiet på Refsnes ble tatt i bruk.

Kommunen er kontaktet med tanke på mulig lekkasje av smøreolje og diesel fra båten, skriver Bladet Vesterålen. Et styremedlem i kystlaget sier til avisa at det om kort tid vil bli avholdt et krisemøte hvor denne saken vil bli tatt opp.