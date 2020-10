TV-aksjonen: WWF samlet inn over 215 millioner

TV-aksjonen samlet inn 215,6 millioner til WWFs arbeid mot plast i havet. – Dette har vært et annerledes-år på alle måter. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt i kampen for å ta vare på havet og menneskene som er avhengige av det, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Det skriver organisasjonen på sine egne nettsider.

–Hele Norge åpnet lommebøker og hjerter i tiden fram til, og på, selve TV-aksjonsdagen den 18. oktober.

Heldigital aksjon

For første gang kom det ingen bøssebærer på døra. På grunn av koronasituasjonen ble TV-aksjonen i år heldigital.

– Jeg er imponert over hvordan frivillige, samarbeidspartnere og alle støttespillere har gjort en snuoperasjon og tatt utfordringene på strak arm. På vegne av WWF er jeg både rørt og ydmyk. Ikke minst glad på vegne av de enkeltmenneskene vi skal hjelpe til å få en bedre hverdag uten plastforsøpling. Dette er viktig for oss alle og for verdenshavene våre. Tusen takk til alle som har bidratt, sier Andaur.

Digitale bøssebærere over hele landet har lagt ut på Norges største digitale folkevandring i de siste ukene og dagene. I dag var selve TV-aksjonsdagen med aksjonssendingen på NRK.

Historisk TV-aksjon

Selv om det ikke har vært bøssebærere fysisk på døra, har privatpersoner gitt mer enn 90 millioner kroner i gave til årets TV-aksjon, enten via Vipps, Spleis, på konto eller per telefon. Og fortsatt er det mulig å gi fram til endelig resultat registreres 20. desember. Barn og unge har engasjert seg spesielt og flere har solgt lekene sine til inntekt for aksjonen. Det digitale undervisningsopplegget for skolene er tatt i bruk mer enn noensinne og antall skoleløp er høyere enn noen gang tidligere. Næringslivet har gitt rekordhøye 41,5 millioner. Også P3-aksjonen ga alt, bokstavelig talt med hud og hår, og sørget for drøye 7,8 millioner til TV-aksjonen NRK WWF og arbeidet for å stanse plastforsøpling av havet.

– Dette har vært en historisk, heldigital TV-aksjon, og vi er imponert over resultatet. I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet WWF gjør for havet. 2020 har vært et unntaksår der vi har måttet tilpasse oss en helt ny hverdag. Vi hadde ingenting å sammenlikne med, men vi ser at vi har klart å mobilisere det norske folk på en unik måte gjennom digitale løsninger. På tross av at vi ikke har kunnet møtes fysisk på døra til hverandre, har TV-aksjonen også i år samlet nasjonen til en dugnad for fellesskap og solidaritet med mennesker i sårbare livssituasjoner, sier Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

– Fantastisk resultat

Også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er imponert, i følge WWF:

– Dette er et fantastisk resultat i et år der alle bøssebærerne har holdt seg hjemme på grunn av pandemien. Jeg vil takke alle som har bidratt til at en av vår tids viktigste miljøsaker er satt skikkelig på dagsorden. Nå gleder jeg meg til å se at pengene kommer til nytte i kampen mot plast i havet, sier han.

Alt fra kongehuset og fylkesmenn, rådmenn og ordførere, til næringsliv, lag og foreninger, skoler, trossamfunn og menigmann har stått på for å gjøre denne store dugnaden mulig.

– Vi har all grunn til å være veldig stolte av vår felles innsats. Jeg er så utrolig glad og rørt over å se hvordan hele landet mobiliserer hvert eneste år for å gjøre verden til et litt bedre sted – én TV-aksjon av gangen, sier Østby.

I år bestemte en rekke norske kommuner seg for å ikke støtte TV-aksjonen. Årsaken er WWF sitt engasjement, blant annet i kvalsaken og ulvesaken. NRK har laget denne listen over kommunene som ikke deltar:

Innlandet: Os, Tynset, Alvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Lesja, Ringebu, Sør-Fron og Åsnes

Trøndelag: Snåsa, Tydal, Meråker, Namsskogan, Høylandet og Grong

Nordland: Moskenes, Grane, Hattfjelldal og Beiarn

Troms og Finnmark: Bardu

Viken: Hemsedal og Flå

