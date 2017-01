Tåler ikke rom sjø

Det nye kystvakthelikopteret NH90 tåler ikke rom sjø. Så lenge helikopteret befinner seg om bord i en kystvaktbåt, tillater ikke den italienske flyfabrikken at fartøyet krenger mer enn noen få grader.

– Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med til havs, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord.

Detaljene rundt de nye begrensningene er hemmelige, men var tema på et møte i Forsvarsdepartementet i midten av desember. Etter det Kyst og Fjord erfarer, er det snakk om maksimum krengning på rundt 20 grader. De helikopterbærende Nordkapp-fartøyene har i ekstremt vær vært oppe i nærmere 50 graders krengning.

I en epost til Kyst og Fjord benekter Forsvarsdepartementet at det eksisterer viktige tekniske og operative begrensninger på helikoptertypen som man ikke så den gang da NH90-kontrakten ble signert i 2001.

Kyst og Fjord kan avsløre at dette er feil. De nye begrensingene oppstod i 2008, da norske myndigheter inngikk en avtale med helikopterfabrikken NHIndustries om å få en foreløpig versjon av helikoptertypen som følge av de store forsinkelsene, maskiner som ikke tilfredsstilte alle kontraktskravene til ytelse ved levering, men som senere skulle tilbake til fabrikken for full oppgradering. Samtlige maskinene som i dag er på norsk jord er av denne foreløpige typen.

Prosjektledelsen i Forsvaret har allerede i snart et år jobbet for å løse problemene. Prosjektkoordinator Knut Erik Oulie sier til Kyst og Fjord at «vi er ganske sikre på at dette er en midlertidig begrensning, som vil løse seg i løpet av første halvår 2017». Men han kan ikke garantere for resultatet eller tidspunktet. Oulie understreker at de nye begrensingene ikke representerer helikopterets tekniske begrensninger, men at dette er «midlertidige begrensninger i fartøybevegelse fremkommet av tallverdier som leverandøren og andre NH90 hovedbrukere har blitt enige om som utgangspunkt for initielle operative begrensninger på deres fartøytyper».

Begrensningene utgjør en ny hodepine for apparatet rundt det sterkt forsinkede helikopteret. Det er i disse dager fem år siden den første norske NH90-maskinen landet på norsk jord - åtte år senere enn planlagt - men ennå er ikke helikopteret kommet i operativ tjeneste. I mellomtida har forgjengeren Lynx for lengst gått av for aldersgrensen, og i praksis har Kystvakten vært uten helikopter siden desember 2014.

Opptreninga av mannskapene innaskjærs har gått sin gang og de nye helikoptrene skulle allerede være klare for sine første oppdrag langt til havs. Nå vet ingen når det kan skje.