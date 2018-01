Takker nei til kjempegevinst

Andenes Kystfiske har bestemt seg for å beholde «Fugløybuen» - til tross for at de kunne solgt den med en eventyrlig gevinst etter å ha sittet på den kun et drøyt år.

Foto: OSO Maritim

For et år siden ble Nordmela-båten «Fugløybuen»som ikke er strukturert men har ei grunnkvote på 229 tonn torsk, solgt fra Klausen partsrederi til Andenes Kystfiske, via datterselskapet Elvan jr. for 18 millioner kroner. Et halvår sendere ble den lagt ut for salg igjen med en prisantydning på 28 millioner kroner, skriver vol.no.

Trekkes fra markedet

Nå har styreleder Kai Elvan, som til daglig er skipper på snurrevadbåten «Ole Elvan», bestemt seg for at båten likevel ikke skal selge, men brukes til det den var tiltenkt. Nemlig å sikre mannskapet på «Ole Elvan» mer arbeid.

Elvan sier til vol.no at beslutningen er tatt til tross for eventyrgevinsten de kunne ha sikret seg. Han finner prishoppet på ti millioner som oppsiktsvekkende.

- Det er helt unaturlig, men det er ikke jeg som bestemmer prisen. Det er markedet, og sånn har det blitt i fiskeriene. Prisene har tatt helt av. Det er vanskelig å kjøpe kvotebåt nå, men samtidig må man tenke på at vi alle har begynt i det små og bygd oss sakte oppover. Det er fullt mulig å få til i dag også. Du selger en mindre båt og får egenkapital nok til å kjøpe en større. Samtidig kan man slå seg sammen med noen med kapital for å få investert, sier han til nettstedet.

Regjeringsfrykt

Skipsmegler Johan Olsen i Oso Maritim forklarer den voldsomme prisstigningen på fiskebåter det siste året med frykt for politiske endringer, dersom man hadde fått et regjeringsskifte. Han tror imidlertid at prisene nå flater ut en stund. Samtidig framholder han at alt kan skje ettersom det er markedet som avgjør kvoteprisene.