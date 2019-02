Tallene går i taket

De to siste årene har det vært rekordtall i omsetningen av fiske og skalldyr innenfor Norges Råfisklags distrikt. Foreløpig ser det svært lovende ut også for 2019.

Foto: Øystein Ingilæ

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Det viser den siste oppdaterte statistikken på Norges Råfisklags nettsider.

Mandag kveld var omsetningen så langt i år på hele 1,735 milliarder kroner for Råfisklagets del. Av dette var leveranser på 300 millioner kroner fra utenlandske fartøy.

De tilsvarende tallene for 2018 og 2017 var 1,480 og 1,381 milliarder kroner.

Det gjelder uka fra og med 4. februar til og med 10. februar. Det ble solgt villfisk og skalldyr for en kvart milliard bare i løpet av den uka. Av dette var det omsatt ferskt råstoff for 145 millioner kroner og fryste sjømatprodukter for 106 millioner kroner.

De poengteres i rapporten for disse siste omsetningstallene at vi for første gang i år har passert uketall med 10.000 tonn fersk torsk levert. Det tilsvarte drøyt 215 millioner kroner.