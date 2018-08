Tangerte fjoråret

De 11 båtene som deltok i årets fangst har så langt levert kval for over 17 millioner kroner.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Etter at de siste båtene som drev fangst ved kysten leverte sine fangster i Svolvær søndag, ble det klart at fangsten så langt har tangert fjoråret med ett dyr.

- Det ble tatt 19 kval forrige uke, og dermed er det fanget 433 dyr, mot 432 i fjor. Ennå driver «Kato» fangst ved Spitsbergen, og det har de etter hva jeg forstå tenkt å fortsette med noen uker til. Så jeg ser ikke bort fra at årets fangst kan komme opp i 450-460 dyr, sier omsetningsansvarlig for kval i Råfisklaget, Per Rolandsen.

Total tonnasje så langt utgjør 490 tonn, noe som med en snittpris like over minsteprisen på 35 kroner utgjør det en total fangstverdi på drøye 17 millioner kroner.

Masse kval i havet

11 båter deltok i årets fangst, noe som er identisk med fjoråret. Ifølge Rolandsen har et par båter falt fra, mens et par nye har kommet til.

Men det er langt fra nykommere som har kommet inn. En av dem er Leif Ole Olavsen, som anskaffet gamle «Rowenta II» for å drive fangst. Under sitt nye navn «Åse-Karin» har båten innfridd forventningene.

- Det har gått veldig bra i år. Vi var stor i kjeften til å begynne med, og sa vi skulle skyte minst 50 kvaler, men nå endte vi på 56 dyr etter god fangst innerst i Vestfjorden, ikke langt unna Lødingen. Det har vært mye åte i havet og masse kval. Vi observerer en veldig sterk og bærekraftig bestand, sier Olavsen.

Les hele saken her.