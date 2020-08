Tangerte forrige rekord

Tross utfordrende markedssituasjoner tangerte norsk sjømateksport den forrige julirekorden som ble satt for ett år siden.

Norges Sjømatråd la onsdag morgen fram eksporttallene for juli. De viser at Norge eksporterte sjømat for 7,9 milliarder kroner i juli. Det er på samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har Norge dermed eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med tre prosent, eller 1,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Verdien av eksporten på sjømat er lik fjorårets rekordnotering for juli måned og oppsummeres av sjømatrådet i tre hovedpunkter:

En svekket norsk krone har bidratt til en økning totalt sett, men det er relativt store forskjeller mellom artene. Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der vi ser noe lavere priser målt i euro og dollar.

Vi opplever svakere etterspørsel etter laks, spesielt i enkelte asiatiske markeder.

Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av konvensjonellmarkedene.

- Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina. Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.