Tap av tilskuddet vil ramme

70 prosent av råstoffet til bedriften kommer fra mottakstasjoner. Kutt i føringstilskuddet vil ramme hardt.

Foto: Dag Erlandsen

- Vi har i dag en ansatt som daglig kjører med lastebil til mottakene på Gutvik, Måneset og Nordhorsfjord - og frakter fisken inn til Rørvik. Det er ikke et alternativ for fiskerne ved disse mottakene å gå til Rørvik og levere da avstanden blir for stor, sier daglig leder Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk til Namdalsavisa.

Livsviktig tilskudd

- Tilskuddet er livsviktig for oss. Rørvik Fisk kan bli hardt rammet om endringene i føringstilskuddet blir vedtatt.

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram sist uke, foreslo regjeringen å halvere føringstilskuddet. Det gis for frakt av fisk og skalldyr fra mottak og mottaksstasjoner til produksjonsanlegg.

- Hvis vi skulle miste dette livsviktige tilskuddet, vil det bli en mørk dag, sier Ragnvald Pettersen tilo avisa.

Den tradisjonsrike bedriften i Vikna har seks mottak i distriktet og mottar tilskudd for å hente fisk fra fem av dem til produksjonsanlegget i Rørvik.

Fiskere kan falle fra

- Kostnaden er høy selv om vi har føringstilskudd, så om tilskuddet reduseres vil vi ikke kunne fortsette å hente fisk fra disse mottakene. Dette vil føre til nedlagte fiskemottak, sier Pettersen, som også er bekymret for situasjonen fiskerne kan komme opp i.

- Fiskerne vil ikke ha noen alternativ for å få levert fangsten, og jeg frykter at de fleste vil falle fra. Jeg får meg ikke til å tro at de kan gjennomføre dette - da vet de ikke hvor stor betydning det har, sier Pettersen.