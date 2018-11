- Taper titalls millioner

Nok en gang påpekes konsekvensen av nattestengt tollstasjon på Bjørnfjell.

Foto: Erik Jenssen

En rekke næringsaktører, politikere og rapporter har tidligere påpekt det ineffektive i at trailere som frakter fersk fisk ikke får passere grensa mellom 23 på kvelden og 08 om morran. Fangstnæringa må sende bilene avgårde så tidlig at de ikke rekker å fylle dem helt opp, eventuelt risikere at ferskfisken må stå på vent over natta på svenskegrensa. Flere rapporter har pekt på problemet, uten at tolletaten så langt har etterkommet næringas ønsker.

NRK tar saken opp på nytt, med Cermaqs storslakteri i Steigen og Nordlaks på Stokmarknes som eksempler. Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) peker på at det for Nordlaks alene kan handle om at15 til 20.000 tonn laks hvert år blir ett døgn eldre før den når markedet, fordi fisken ikke rekker å komme seg over grensen før tolla stenger.

- Det utgjør et tap på mellom 1 og 1,50 kroner per kilo. Og 20.000 tonn, blir altså mellom 15 og 30 millioner kroner i året, sier Lyngedal til NRK,.

Tolletaten fremholder overfor NRK at ny teknologi vil føre til at man ikke vil være avhengig av bemanning i tollen.

– Fremtiden er ikke døgnåpne kontorer, men heller å digitalisere disse tjenestene, slik at ikke næringen blir avhengig av at vi er til stede fysisk, sier tolldirektør Øystein Bømer til NRK.

Direktør i Cermaq, Snorre Jonassen sier det er vel og bra, men er ikke særlig tålmodig.

– Frem til en eventuell digitalisering, må vi ha en manuell løsning, er hans konklusjon overfor NRK.