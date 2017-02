Tapte millioner på dårlig brøyting

Kongekrabbe for halvannen millioner måtte destrueres på grunn av dårlig brøyting. Næringslivet i Nordkapp kommune raser mot det de kaller slett brøyting.

– En av tilbakemeldingene vi har fått er at et av fiskebrukene på øya hadde et lass med levende kongekrabbe stående i halvannet døgn. Dårlig brøyting førte til at lasten måtte destrueres, og bruket tapte halvannen million, sier Kari Lene Olsen, daglig leder i det kommunale foretaket Omstilling i Nordkapp til NRK-Finnmark.

Brøyteproblemene oppstod ifølge Olsen da Statens vegvesen delte i fjor ut brøytekontraktene på Magerøya til Presis Veidrift fra Bergen. Nå for firmaet kritikk for å benytte sjåfører med manglende erfaring. Det hevdes også at det strøs for sjelden og det fører til at veiene oftere blir stengt.

Presis Veidrift er en nykommer i Finnmark og har fått kontrakt på fem år. Selskapet vant ifølge NRK anbudskonkurransen med sine 208 millioner kroner, om lag 37 millioner kroner billigere enn neste laveste bud fra AS Veidekke, som kunne gjøre jobben for 245 millioner kroner.

Byggeleder ved Statens vegvesen i region nord, Torkjell Johnsen, sier de stort sett er fornøyd med Presis Veidrift så langt.

– Det er ikke alltid vi er fornøyd med brøyting og strøing, men da blir det tatt opp med Presis Veidrift. Vi reagerer på alle avvik fra kontraktskravene, sier Torkjell Johnsen.