Tapte voldgiftssak om fiskefartøy

Fruholmen Seafood AS og dens eier Rune Blaschek tapte voldgiftssaken de anla mot Skjervøy Fiskeriselskap AS. De krevde Skjervøy-selskapet for 30 millioner kroner i forbindelse med overtakelsen av et 39 meter lange «Skjervøyfisk».