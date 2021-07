Tar deg tilbake til 1950-tallet

Når Liv Jorunn Nygård ønsker deg velkommen, er du kommet rett til 1950-tallet. Foldalbruket i Kjøllefjord er et av de mest autentiske fiskebrukene som står igjen etter gjenreisningen av Finnmark.

Liv Jorunn Nygård og Aina Nygård krysser fingrene for en ny rekordsommer for kafeen på Foldalbruket. I fjor sørget norske turister for at de kunne notere seg den høyeste kafeomsetning noen sinne.

Nå er det langt igjen før man er tilbake på førkorona-tilstandene. Med Chrisfestivalen avlyst for andre år på rad på grunn av pandemien som fortsatt preger reiselivet med stor styrke, blir det selvsagt ikke så folksomt som det normalt er.

- Men klarer vi å kopiere fjoråret, vil det likevel bli en bra sommer. For aldri tidligere har vi hatt mer besøk på kafeen. Her var en jevn strøm av folk fra hele landet, trøndere, vestlendinger og finnmarkinger om en annen, sier daglig leder Liv Jorunn Nygård i Kjøllefjord.

Åpner rorbuene

I fjor var overnattingsfasilitetene avstengt. Det slipper de i år, men under en del begrensninger.

- I sommer kan vi tilby overnatting på rorbuene, og kan leie dem ut til to grupper. Begrensningene er i badeanleggene. Men dersom flere kommer i lag vil de gå som en kohort. Dermed er det gode muligheter for å overnatte på Foldalanlegget nå i sommer, forteller Liv Jorunn Nygård.

Museum

En viktig del av Foldalbruket kystmuseum er selve museumsutstillingen. Her har de jobbet mye i vinter med å videreutvikle utstillingen som gjenspeiler anleggets historie, Kjøllefjords utvikling og ikke minst setter fiskeriene i et historisk perspektiv. I tillegg planlegger de en egen fotoutstilling av bilder tatt av Elisabeth Meyer som gir et historisk tilbakeblikk i Kjøllefjord. Det vil kanskje også bli gjennomført et bokbad i forbindelse med en bokutgivelse om fotografens virke.

- Det er ikke helt klart ennå. Men vi håper å få det til etter hvert.

Enorm jobb

Foldalbruket er et av de mest autentiske fiskerianleggene langs hele norskekysten. Anlegget ble bygd på 1950-tallet og framstår i dag helt originalt.

Liv Jorunn Nygård har jobbet ved anlegget siden 2004, og har det meste av ansvar for alt som rører seg ved anlegget. Hun har lagt ned en helt enorm innsats i å få det gamle fiskebruket i original tilstand. Oppgaven har vært enorm, for her snakker man om flere tusen kvadratmeter som består av fiskemottak, tørrfiskloft, trandamperi, kontorer samt rorbuanlegget der gjester kan booke seg inn.