Tar et kraftig jafs av Global

Nergård-konsernet har gjennom Lofoten Viking sikret seg en 40 prosent eierandel i Global Fish AS.

Foto: Eirik Jenssen

Global Fish AS har gjennomført en rettet emisjon mot Lofoten Viking AS, som gir Lofoten Viking AS en eierandel på 40 % i Global Fish AS, melder partene i en pressemelding.

Felles salgsselskap

Nergård (som er majoritetseier i Lofoten AS), Lofoten Viking AS og Global Fish AS har videre besluttet å etablere et felles salgsselskap, Global Fish Sales AS. Global Fish Sales AS vil ha hovedkontor i Ålesund og et avdelingskontor i Tromsø.

Global Fish Sales AS vil i hovedsak omsette alle pelagiske produkter fra Nergård Sild AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS. I tillegg omfatter avtalen deler av hvitfisk og biprodukter fra Lofoten Viking AS. Selskapet beregnes å få en årlig omsetning omkring 1.7 milliarder.

Styrker alle tre

- Gjennom salgsselskapet Global Fish Sales AS vil en kunne styrke markedsposisjonen til alle tre partene, samt skape trygghet hos kunder i primærmarkedene gjennom et utvidet sortiment og større volum. Selskapene utfyller hverandre råstoff- og produksjonsmessig med anlegg på Senja, Værøy og Florø, heter det i meldingen fra de to selskapene.