Tar full kontroll fra hav til marked

Aalesundfisk går sammen med Vardø Fiskeriservice, Skarsvåg Fiskeriservice og Kenfish og bygger opp et vertikalintegrert fiskeriselskap som vil få kontroll på alle ledd i kjeden.

Terje Kjølsøy som blir administrerende direktør for det nyetablerte Aalesundfish Holding, sier det er de store endringene i næringen som ligger bak selskapet som Aalesundfisk AS har fått på plass sammen med selskapet Røssøy og rederiet Kenfish. Heretter vil de få større kontroll med hele prosessen fra fisken svømmer i havet til den havner hos sluttkunden.

Krevende marked

- Kundene for høykvalitetssjømat i inn- og utland er i økende grad opptatt av forutsigbarhet i leveransene av ferske – og frosne – produkter, sier Terje Kjølsøy i en pressemelding. Han framholder at markedet stadig blir mer krevende både i forhold til kvalitet, regularitet samt det langsiktige prisbilde for planlegging frem i tid. Dette krever tettere samarbeid i verdikjeden.

Gjennom egentilført fisk mener deltakerne i etableringen at man i langt større grad vil kunne oppfylle disse kriteriene.

Deltakerne i selskapet består for øvrig av både gamle og nye aktører. Aalesundfisk der Terje Kjølsøy er daglig leder, er et eksportselskap med lange tradisjoner. Selskapet har siden det ble registrert i 1969 vært innom det meste i fiskerinæringen – laks, hvitfisk, skalldyr – fersk, frossen, samt saltet- og tørkede produkter. Aalesundfisk har i dag 13 ansatte, som samlet har lang fartstid bak seg i næringen innenfor forskjellige felt.

Hele kjeden

Vardø Fiskeriselskap er på sin side en helt ny aktør med Oscar De la Cerda som daglig leder. Selskapet har sin beliggenhet på Svartnes i Vardø kommune og startet opp i august 2019. Selskapet er rigget for mottak og pakking av fersk fisk, samtidig som de har frysemuligheter samt hjeller for tørrfisk

Skarsvåg Fiskeriservice AS holder til i Skarsvåg i Nordkapp kommune. Selskapet ble startet i februar 2019. For tiden er selskapets lokaler under ombygging og vil ha ferskpakking, salting, tørrfisk og kongekrabbemottak som hovedaktivitet når de kommer i gang i gjen om en måneds tid.

Begge disse anlegg tilføres fisk fra egen og samarbeidende flåte alt etter sesong og tid på året

Den fjerde byggesteinen i selskapet blir fiskebåtrederiet Kenfish som i dag opererer fire autolinebåter samt to garnbåter. Kenfish vil sørge for at selskapet kan få forutsigbarhet i råstofftilførselen slik at Aalesundfish Holding kan bli et leveringsdyktig fiskeriselskap.