Tar full kontroll i Nergård

Norsk Sjømat AS i Bergen og islandske Samherji kjøper ut de andre eierne i Nergård.

De to eierne var allerede store i selskapet, med eierandeler på 42 og 22 prosent. Men nå tar de full kontroll og øker sine eierposter med 60,1 og 39,9 til henholdsvisk Norsk Sjømat AS og Samhjerji. De to selskapene har vært inne i Nergård siden 2010 og 2014.

Selskapene skriver i en pressemelding at de ønsker en økt satsing på bearbeiding, videreforedling og utvikling av nye hvitfisk-produkter i Nord-Norge.

– Vi ønsker at Nergård går fra å være en leverandør av råvarer og halvfabrikata til å i større grad også bli en videreforedler. Da vil mye av foredlingen foregå i Nord-Norge. Vi ser det slik at foredling så nært råvarekilden som mulig er det viktigste grepet for å levere verdens beste produkter. Det blir sentralt her også, sier daglig leder i Norsk Sjømat, Per Magne Grøndahl i pressemeldingen.

Med sin hovedbase i Stranda på Sunnmøre driver Norsk Sjømat AS en omfattende virksomhet med over 300 ansatte. Selskapet har over 30 års erfaring fra foredling, blant annet av laks. Nå skal denne kompetansen bidra til å utvikle lignende løsninger for bearbeiding av hvitfisk i Nord-Norge.

– Lakseselskapene var tidligere alene om stabil levering av fisk hele året. Vi ser store muligheter i det som Nergård har gjort på infrastruktur som sikrer fersk torsk 365 dager i året. Snart vil Nergård for eksempel kunne tilby sashimi-kvalitet også på torsken. Da kan det bokstavelig talt åpne seg en ny verden for torskeprodukter, sier Grøndahl.

Islandske Samherji driver i dag to filetfabrikker i Akureyri og i Dalvik, og er et av Europas ledende fiskeselskaper. Fabrikkene drives året rundt basert på råstoff fra egne trålere og kystflåten. De prosesserer rundt 30.000 tonn råvare til ferdige filetprodukter som selges over hele verden. Fokuset i produksjonen er på ferskvare og å utnytte hele fisken.

– Nergård er et ledende selskap i Nord-Norge og vi ser frem til å samarbeide med Norsk Sjømat for å gjøre et godt selskap bedre og sterkere. Vi er trygge på at Samherji’s kunnskap og strategi vil kunne bidra til å gjøre Nergård til et mer vertikalintegrert selskap med fokus på verdiskapning og bærekraft. Vi tror at denne endringen vil ta Nergård nærmere målet om å bli en tilbyder fra «fangst til fat», sier daglig leder i Samherji, Thorsteinn Mar Baldwinnsson.

Nergård-ledelsen mener endringene på ledersiden vil styrke konsernet.

– Både Norsk Sjømat og Samherji er selskaper vi har hatt godt og tett samarbeid med i mange år nå. Det er selskaper som driver helhjertet og bunnseriøst med utvikling av sjømatprodukter. Det økte fokuset på videreforedling vil være et løft for oss og verdiskapingen vår i Nord-Norge, sier daglig leder i Nergård, Tommy Torvanger.

Avtalen må godkjennes av myndighetene.