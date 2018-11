Tar ikke luseproblematikken på alvor

Nordland Fylkes Fiskarlag mener Fiskeridepartementets forslag til regler for avlusning bagatelliserer faren ved bruk av lusemidler.

- Den nye bestemmelsen i akvakulturdriftsforskriften som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring er langt fra tilfredsstillende i forhold til de negative erfaringene som fiskerne har når det gjelder lakseoppdrettsnæringens bruk av avlusingsmidler. Det er imidlertid positivt både at antallet lusebehandlinger med medisin går ned og at forvaltningen nå synes å ta tak i saken, skriver Nordland fylkes fiskarlag i en høringsuttalelse.

Nordland Fylkes Fiskarlag har i lengre tid fulgt denne problemstillingen tett og har påvist at mange registreringer av død krill og reke både i tid og rom sammenfaller med avlusing av oppdrettslaks.

– Etter min mening er dette klare indisier på at her er det en sammenheng og derfor er det kritikkverdig at ikke myndighetene og Havforskningsinstituttet har hatt større fokus på dette sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.

Jonassen viser også til at høringsnotatet ikke belyser den siste tids forskning fra IRIS som viser at hydrogenperoksid er langt farligere for reker og miljø enn det mange har trodd. Resultatene fra IRIS viste at halvparten av rekene døde da de fikk to timer eksponering av 100 ganger fortynnet oppløsning i forhold til det som brukes i oppdrett, altså 15 mg per liter.

Departementet unngår også å belyse effektene av legemidlene når de brukes såkalt Off-label, det vil si når de enten brukes i kombinasjon, i høyere doser enn anbefalt eller det benyttes lengre holdetid. Jonassen er kritisk til at departementet ikke med et ord nevner disse forholdene.

– Jeg er svært forundret over at departementet unngår å nevne disse forholdene i høringsnotatet når fiskeriminister Harald T. Nesvik gjentatte ganger har påpekt at dette er noe en tar alvorlig og som han ønsker å komme til bunns i sier Jonassen.

Fiskarlaget mener at departementet i høringsnotatet tvert i mot bagatelliserer lusemidlenes påvirkninger på havmiljøet og akvatiske organismer når det uttales at vi har kunnskap om at utslipp har kortvarige negative effekter, men at konsekvensen av slike på virkninger er usikre.

– Heller ikke her har departementet tatt inn over seg de observasjonene som fiskerne har omtalt i årevis. Det er særdeles skuffende når man også kan konstatere at det ikke har vært særlig vilje til å forske på dette sier Steinar Jonassen.

Nærings- og fiskeridepartementet har i høringsnotatet foreslått at badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike må foretas i brønnbåt og at lusebehandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget.

Nordland Fylkes Fiskarlag har i sin uttalelse også pekt på at de endringene som er foreslått ikke er tilstrekkelige for å hindre negative effekter på marint miljø, ville fiske- og krepsdyrbestander og fiskernes ressursgrunnlag som følge av utslipp av legemidler. Slike utslipp er en av de største utfordringene i forhold til sameksistensen mellom fiskeri og oppdrett.

I lys av tilgjengelig kunnskap mener Nordland Fylkes Fiskarlag at grensa på 500 meter som departementet forslår er helt utilstrekkelig.

- Vi vet at legemidler mot lakselus kan ta livet av krepsdyr flere km unna utslippsstedet og fiskere erfarer at rekebestanden reduseres i områder med oppdrett sier Jonassen.

Nordland Fylkes Fiskarlag har derfor, og med bakgrunn i årsmøtevedtak i Nordland Fylkes Fiskarlag krevd at den foreslåtte grensen på 500 meter utvides til 2 n. m., det vil si ca 3,7 km.

– Dette vil være en fornuftig avstand å forholde seg til da det vil redusere farene for miljøpåvirkning på reketrålfelt, gytefelt og gyteområder avslutter daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.