Tar kinas største medier på Nordnorge-turne

Sjømatrådet tar denne uka med seg representanter for "Kinas BBC, CNN, Reuters og Financial Times" på torsketur i nord.

Det er et tungt kinesisk pressekorps som kommer til Nord-Norge med denne uken, melder Sjømatrådet i en pressemelding.

- Blant mediene som skal omtale norsk torsk og bærekraftig havforvaltning er Kinas statlige hovedkanal CCTV (China Central Television), nyhetsbyrået Xinhua News Agency, TV- kanalen SMG (Shanghai Media Group) og finansmediet CBN (China Business News Daily). I europeisk målestokk kan mediene sammenliknes med henholdsvis BBC, Reuters, CNN og Financial times.

- Til sammen har disse mediene flere milliarder lesere, TV-seere og radiolyttere. Det betyr at medieomtalen av den norske torsken vil nå minst flere hundre millioner kinesere, sier sjømatrådets utsending til Kina, Victoria Braathen.

Journalistene skal gjennom et tett program som inkluderer en rekke aktiviteter både i Tromsø og Lofoten, i tillegg til tur med Hurtigruten.

Bygge posisjon

Fiskevær på Sommarøya i Troms, smakfulle torskemåltider, besøk til lokale hjørnestensbedrifter i Lofoten og foredrag om norsk arktisk kultur og bærekraftig havforvaltning er noe av det som står på menyen til de åtte kinesiske journalistene som besøker Nordnorge denne uka.

Sjømatutsending Victoria Braathen er med på turen, og sier besøket er en del av Sjømatrådets torskesatsing i Kina der man jobber med å bygge posisjonen og fortelle historien om norsk arktisk torsk.

Beskjeden

Siden 2014 har Sjømatrådet og hvitfisknæringen samarbeidet om markedsarbeidet for å få flere kinesere til å spise norsk torsk. Siden den gang og frem til 2019 har kinesernes torskekonsum femdoblet seg, fra 1000 tonn til 5000 tonn. Mengden er likevel fortsatt beskjeden i lys av Kinas 1,4 milliarder innbyggere.

- Våre undersøkelser viser imidlertid at det er gode muligheter for å øke konsumet ytterligere, blant annet fordi kineserne anser torsk som et sunt produkt og de er stadig mer opptatt av å spise sunn, næringsrik mat.