Tar oljekampen ut i verden

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og Naturvernforbundet lanserer nå en internasjonal kampanje, fordelt på 10 video-episoder. Hensikten er å reise global motstand foran det norske stortingsvalget.

- Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unik i verdenssammenheng. Derfor lanserer Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sammen med Naturvernforbundet, i dag en internasjonal kampanje for å holde områdene lukket for petroleumsvirksomhet.

Organisasjonen har opprettet nettsiden www.lovese.org, der de frem mot stortingsvalget 2017 publiserer i alt 10 episoder som til sammen utgjør en dokumentar som omhandler motstanden mot oljeboring i dette området.

Silje Lundberg.

- I tillegg vil nettsiden tilgjengeliggjøre mye av den kunnskapen som er samlet inn om områdene, og koble kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja med lignende kamper over hele verden. Det er det folkelige engasjementet som har sørget for at dette området ikke har blitt åpnet for oljevirksomhet. Gjennom denne kampanjen skal vi vise at det folkelige engasjementet er stort over hele verden, sier Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

- Internasjonalt har vi bygd oss opp et rykte som miljønasjon, et rykte som ikke henger på greip med det vi gjør på hjemmebane. Gjennom denne kampanjen vil vi vise at de største norske partiene ønsker å åpne for oljeboring i et av verdens mest unike økosystemer, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.