Tar opp kampen mot Flo-kjøp

Gunnar Klo-eide Fugløyskjær AS, har søkt om ervervstillatelse for fartøyet «Stormen Senior». Norges Kystfiskarlag mener det vil være helt uakseptabelt om Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) slipper søknaden igjennom.

Søknad fra Fugløyskjær AS, om ervervstillatelse for fartøyet «Stormen Senior» ligger nå til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Tilfredsstiller ikke

Siden Fugløyskjær ikke tilfredsstiller aktivitetskravet i deltakerloven, ble søknaden oversendt fra Fiskeridirektoratet til NFD 10. januar i år. Her skal man vurdere om søknad kan innvilges med bakgrunn i næringsmessige eller regionale hensyn, slik dispensasjon etter «særlige tilfeller» i deltakerlovens § 6 gir rom for.

Kystfiskarlaget forventer avslag

- Norges Kystfiskarlag mener det vil være uakseptabelt å benytte flere dispensasjonsadganger i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget. Stortinget ba så sent som i november 2017 regjeringen stille i bero ytterligere endringer i regelverk og praksis som berører de overordnede hensyn i deltakerloven og havressursloven, til etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fiskeripolitikken med utgangspunkt i oppfølgingen Eidesen-utvalget. Norges Kystfiskarlag regner derfor med at NFD følger opp Stortingets vedtak i behandling av søknaden, og med bakgrunn i dette avslår denne, sier kystfiskarlaget i en uttalelse.

Vil hindre andre å slippe til

Norges Kystfiskarlag mener ytterligere dispensasjoner vil bidra til utilsiktede effekter i flåtestruktur og hvor fiskerettigheter ender opp.

- I tillegg vil det gjøre det enda vanskeligere for både nye og etablerte fiskere å komme seg inn som fartøyeiere i næringa, da de blir utkonkurrert av større og mer kapitalsterke aktører.