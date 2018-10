Tar opp kampen mot fiskekrim

Internasjonal fiskerikriminalitet og bærekraftig fiske står på dagsordenen fiskeriminister Harald T. Nesvik vil ta opp på den internasjonale havkonferansen Our Ocean neste uke.

Foto: NFD

- Havnæringene er utrolig viktige for norsk økonomi. Hver dag går flere hundre tusen nordmenn til en jobb i disse næringene. Når regjeringa seetter bærekraftig vekst og bevaring av havet på den internasjonale dagsorden, har dette direkte konsekvenser for arbeidsplasser her hjemme, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Viktig for hele havnæringen

Our Ocean blei lansert i 2014 av daværende utenriksminister i USA, John Kerry. Konferansen har utviklet seg til en viktig arena for alle som jobber for havet.

Årets konferanse er på Bali mandag 29. oktober.

Fiskeriministeren skal holde innlegg om bærekraftige fiskerier. Han skal åpne et arrangement om vekst i havnæringene, og delta på en pressefrokost om plast i havet. I tillegg skal han ha et møte med Indonesias fiskeriminister Susi Pudjiastuti. De to statsrådene skal og være vertskap for ei arrangement om fiskerikriminalitet.

To norske statsråder

- Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å håndtere utfordringene vi står overfor. Vi har et nært samarbeid med Indonesia i kampen mot fiskerikriminalitet. Og vi skal jobbe sammen for å få større internasjonal oppmerksomhet om fiskerikriminalitet og de alvorlige konsekvensene de har, seier Nesvik.

Myndigheter, organisasjoner og bedrifter fra en rekke land deltar på konferansen. Norge stiller i år med to statsråder. I tillegg til fiskeriministeren, kommer også utenriksminister Ine Eriksen Søreide.