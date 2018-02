Tar opp kampen om laksen

Sjølaksefiskerne tar opp kampen mot de nye kuttene i fisketiden, etter at Miljødirektoratet har redusert fisketiden med krokgarn ytterligere.

Miljødirektoratet har kuttet fisketiden med én uke for fisket med krokgarn samtidig som antall fiskedøgn de to første ukene er er kuttet fra tre til to. Dette er besluttet uten at sjølaksefiskerne har fått sagt sitt.

Mange i ferd med å gi opp

– Jeg har fått mange signaler om at mange av fiskerne som har holdt ut tross stadige kutt i fisketidene, nå er i ferd med å gi opp. Dette er ekstra kritisk med tanke på at inntektene fra sjølaksefisket teller med i grunnlaget for krabbekvote, sier leder for Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening Bjarne Johansen til Finnmarken.

Bjarne Johansen

Han mener at grunnlaget Miljødirektoratet bygger sin beslutning på, ikke er tilstrekkelig.

Sjølaksefiskerne har full støtte fra Sametinget, samtidig som Finnmarkseiendommen (Fefo) har uttrykket bekymring for at en viktig kulturnæring i Finnmark er i ferd med å gå tapt.

Gamle tall

Johansen er svært kritisk til at det ikke forskes mer på laksebestanden. Johansen mener det opereres med gamle tall for hvor mye sjølaksefiskerne tar, spesielt på kysten.

– De bruker fortsatt 16 prosent, det vil si tallene fra 2011. Men dette er knapt mulig all den tid det er så liten fisketid. Og i år blir det riktig ille med bare to dager i uka. I praksis kan det fort bli null dager på grunn av været, sier Bjarne Johansen til Finnmarken.