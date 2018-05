Tar opp marin forsøpling

Marin forsøpling settes på dagsorden under årsmøtet til Norges Råfisklag. Både Fiskarlaget og russiske fiskerkolleger deltar under sekvensen.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

– Det er et viktig tema som tas opp og ikke minst er det viktig at vi får synliggjort både samarbeidet og den gode dialogen som er mellom norske og russiske fiskere på miljøområdet. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

I sitt foredrag vil Kjell Ingebrigtsen komme inn på det mer enn ti år lange samarbeidet som har vært med russiske fiskeriorganisasjoner i Nordvest-Russland, der samarbeidet med Fiskeriindustriunionen i Nord (FIUN) er sentralt.

Konstituert generaldirektør Konstantin V. Drevetnyak kommer også til Tromsø for å informere om russiske fiskeres påkobling og arbeid med miljø og marint avfall. Drevetnyak har bakgrunn fra russisk havforskning og kommer fra stillingen som direktør for havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk.

– Jeg kjenner ham som en grundig og dyktig kollega og ser frem til at vi sammen kan synliggjøre betydningen av den langvarige relasjonen mellom næringene i nord.

I sitt foredrag vil Ingebrigtsen også peke på at det nå også innenfor fiskerinæringen er et utvidet fokus på miljø. Fiskarlaget har nylig vedtatt en miljøstrategi der holdningsskapende arbeid og internasjonalt samarbeid er to sentrale punkt.

– Jeg håper derfor årsmøtet i Råfisklaget skal få et godt samlet inntrykk av hvordan vi som næring, både fra norsk og russisk side, ser for oss å bidra til rent hav, sier Ingebrigtsen.