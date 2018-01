Tar seien før skreien

Langs skrei-ruta i nord er det så langt seien som dominerer landingene.

Frank Magne Hansen ved Aksel Hansen AS i Senjahopen bekrefter overfor Troms Folkeblad det som også meldes i Råfisklagets statistikker så langt i januar:

- Det er seien som så langt har berget produksjonen her ved bruket. Vi har stort sett bare holdt på med sei siden før jul, sier Hansen til Troms Folkeblad.

Han beskriver torskemengdene som ikke større enn at han kunne tatt fisken med seg heim i garasjen. Så langt er innblandingen av torsk i seifangstene på mellom fem og ti prosent.

Men selv om stemningen beskrives som rolig på torskefronten, så er det ingen ubetinget dårlig ting å fiske på seien. Hansen sier flere av båtene innstiller seg på at reduserte torskekvoter betyr at de må spare torskekvota og heller utnytte andre fiskeslag når de kan.