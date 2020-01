Tar tradisjonsrikt navn

Det er lenge siden de drev med klippfisk, så beslutningen om navnebytte for Lofoten Klippfisk AS var overmoden.

- Navneskiftet har ligget i kortene lenge, men det har bare blitt utsatt. Navnet har vært misvisende for vi driver ikke med produksjon av klippfisk. Da Carl Fredrik var på en salgstur i Asia i fjor høst fikk han forespørsler om hvor mye klippfisk vi produserte. Det var utslagsgivende for at vi satte i gang prosessen med navneskifte, sier Morten Jentoft til Lofotposten. (innlogging)

Morten Jentoft mener navnet ga seg selv, ettersom han og sønnen Carl Fredrik er familiens femte og sjette generasjonsfiskekjøpere.

Han varsler samtidig stø kurs for selskapets virksomhet, som i stor grad handler om kjøp og pakking av fersk fisk i sesong.

Mens Morten Jentoft er styreleder, er Carl Fredrik daglig leder i selskapet.