Tar tredje kvoten

Selv om det store torskeinnsiget har latt vente på seg, er Vidar Tøllefsen og Tor Espen Johnsen nå klar for å gå løs på den tredje kvoten.

- Det har egentlig vært en fantastisk vinter, sier skipper Vidar Tøllefsen.

Sist onsdag kvittert han ut den siste bryggeseddelen på 35-fotingen «Michell». Nå går han løs på sin tredje kvote med båten «Øyanes» som han for øvrig hadde fått inn i fiskebåtregisteret samme dag.

Med andre ord har det gått som smurt.

Husøyfiskeren beskriver januar som en måned nesten helt utenom det vanlige.

- Vi kom oss i drift helt fra starten av året. 4. januar hadde vi det første sjøværet og siden har det gått jevnt med flott rorsvær for det meste, forteller Tøllefsen.

Samtidig har det vært akkurat passe med fisk slik at de har kunne hente jevnt gode fangster.

- Det har vært helt passe med fisk, ikke for mye og ikke for lite. Det har gjort at januar nærmest ble en helt optimal måned, slår Tøllefsen fast.

