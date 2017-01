Tareskogen på bedringens veg

Etter mange år på vikende front, er tareskogen i Midt-og Nord-Norge nå på veg tilbake, ifølge forskerne.

At kråkebollene fikk gode vekstvilkår opp gjennom 60- og 70-tallet var dårlig nytt for tareskogen. Norsk Institutt for vannforskning, NIVA melder at 45 års avskoging av taren i Midt- og Nord-Norge nå er i ferd med å snu.

Årsaken er at temperaturøkning i vannet gjør at taren trives bedre og kråkebollene dårligere.

– Foreløpig ser vi effektene av dette helt sør i Nordland, men etter hvert forventer vi at tareskogen vil vokse seg til igjen lengre nord også, sier biolog Hartvig Christie ved NIVA til NRK.

Mer tareskog gjør at annet sjøliv trives bedre. Tareskogen er som kjent et viktigs oppvekstområde for fisk og smådyr, og på den måten regner forskerne med at fiskebestandene vil styrkes som følge av mer tareskog.

– Det innebærer også at sjødyr som spiser kråkeboller trives bedre. At det for eksempel blir flere krabber og disse trekker lengre nord, vil nok føre til at tareskogen kommer tilbake flere steder etter hvert, sier Christie.