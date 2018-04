Tariffavtale på plass

I dag signerte Sjømat Norge tariffavtale for servicefartøy med Norsk Sjømannsforbund.

I mars i år signerte Sjømat Norge tariffavtaler med alle de tre sjømannsorganisasjonene for brønnbåter, ensilasjefraktere og andre skip som er tilknyttet marin sektor. I løpet av de neste ukene vil organisasjonen også signere endelige tariffavtaler med de to andre sjømannsorganisasjonene (Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund), og med det har Sjømat Norge et komplett tarifftilbud til alle rederier som operer i havbrukssektoren og marin sektor.

Avtalen som ble signert i dag gjelder for fartøy som utfører serviceoppgaver for havbruk, som fortøyning og vedlikehold av oppdrettsanlegg, slepeoppdrag, inspeksjoner, assistanse ved sykdom/parasittbehandling, dykking og lignende.