Tatt for fiskesmugling

Fire turister ble i natt stanset på Bjørnfjell med 166 kilo filet for mye, melder politiet.

Foto: Dag Erlandsen

Klokken 01.30 natt til fredag meldte politiet i Nordland at tollerne på Bjørnfjell har stoppet fire turister fordi de hadde med seg for mye fiskefilet over grensen.

De fire hadde til sammen 166 kilo fiskefilet for mye da de skulle passere grensen. Politiet opplyser at turistene vil bli anmeldt og bøtelagt. Det opplyses ikke om hvor turistene kom fra eller om de hadde vært på en registrert turistfiskebedrift.

Regelverket slår fast at «Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Dersom du har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er utførselskvoten maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres».