Taubåter på hydrogen

Framtidas taubåter skal gå på hydrogen. Nå er første intensjonsavtale undertegnet.

Ifølge en pressemelding fra TECO 2030 ASA i dag er det undertegnet en intensjonsavtale med AVL List GmbH og Chemgas Shipping BV for bruk av brenselcelleteknologi som den viktigste energikilden for taubåter til hydrogenprosjektet Blue Danube og lignende prosjekter.

– Jeg er veldig stolt over samarbeidet med Chemgas, en ekte leder med lang historie innen gasstransport, og AVL, en global ingeniørkjempe med et sterkt engasjement for brenselcellemarkedet. Sammen kombinerer vi inngående kjennskap til den maritime industrien med banebrytende teknologi, sier Tore Enger, administrerende direktør i TECO 2030 ASA.

Blue Danube-prosjektet er potensielt Europas mest ambisiøse hydrogenprosjekt. Det innebærer massiv produksjon av hydrogen basert på vindkraft i Romania, som skal transporteres med elveprammer til kunder i Østerrike og Tyskland. Prosjektet innebærer produksjon av 80.000 tonn grønn hydrogen årlig.

Planen er at nybygde Chemgas-eide taubåter skal drives av TECO 2030-brenselceller utviklet i samarbeid med AVL.

– Vi planlegger nå å notere TECO 2030 på Merkur Market. Det vil gi oss en plattform som vi kan bruke til å arbeide enda mer effektivt for å takle en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan redusere maritime utslipp til tross for økende fraktvolumer, sier Enger.

TECO 2030 har utspring i TECO-konsernet, som har mer enn 25 års erfaring med å levere utstyr og tjenester til maritim sektor over hele verden.

Om TECO 2030

TECO 2030 er et innovativt utviklingsselskap som har som mål å øke bruken av fornybar energi betydelig, spesielt i form av hydrogenbrenselceller, og redusere skipsfartens miljøavtrykk. Selskapet planlegger en notering på Merkur Market. TECO 2030 – vi driver den maritime næringens overgang til fornybar energi.

Om AVL

AVL er basert i Graz i Østerrike og er verdens største uavhengige selskap innen utvikling, simulering og testing av alle typer drivsystemer for kjøretøyer, samt store motorapplikasjoner for kraftverk, skipsmotor, tog, gruvedrift og andre tunge maskiner. Selskapet har rundt 11.500 høyt kvalifiserte medarbeidere og er representert i 26 land.

Om Chemgas Shipping

Chemgas ble grunnlagt i 1965, basert i Rotterdam i Nederland og markedsledende innen transport av LPG under trykk, og tilbyr kapasitet opp til 3.500 kubikkmeter kapasitet for havgående og innenlands frakt.