Telefonen tilbake

Et døgn etter at kaiformannen i Tufjord blåste ut frustrasjonen offentlig ankom Telia i helikopter for å løse feilen på Rolvsøy.

Kyst og Fjord omtalte i går frustrasjonen til kaiformann Jani Heikkilä og de andre som er avhengig av telefondekning med datakapasitet i Tufjord. Telia er den eneste operatøren som tilbyr 4G, og dermed har de fleste satse på denne leverandøren. Så når da dekningen fra Telia hadde vært ute i en ukes tid, uten gode forklaringer var frustrasjonen stor.

I en svært kort epost fra Telia onsdag skriver informasjonsrådgiver i Telia Ellen Cecilie Scheen:

"Vil gjerne informere om at feilen i Tufjord når er rettet og at nettet skal fungere som normalt."

Noen informasjon om hva som var galt, og hvorfor det tok såvidt lang tid å få feilen utbedret forelå ikke. Dette har vi selvsagt etterspurt, og vil komme tilbake med svaret straks det foreligger.

Svaret kom et par timer senere og lyder:

"Feilen skyldtes feil på transmisjonen inn til basestasjonen. Vi er avhengig av vår leverandør for å få fikset dette, dessverre. Vi fikk heldigvis fremskyndet rettingen til i dag – deres opprinnelige rettedato var 25. altså fredag."

Kaiformann Jani Heikkilä er mest fornøyd med at alt virker igjen, og er ikke så interessert i hva det egentlig var som feilet anlegget.

- Om det var en sikring eller noe de bare måtte resette vet jeg ikke. Det var ihvertfall en liten sak som de fikset veldig enkelt. De var nå ute her en tur med helikopter i formiddag, og etter det har det fungert.

- Hovedsaken er at vi fikk det i orden, og nå har vi mye å gjøre med masse epost som kommer inn igjen her, sier en travel og fornøyd kaiformann til Kyst og Fjord.