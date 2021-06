Tester lakselus på sjøørreten

Etter et par tiår med luseplager i norsk oppdrett, vet vi mye om lusa, men lite om hvordan den påvirker den ville sjøørreten. Nå skal kunnskapshullet fylles.

I et nytt feltforsøk setter forskerne lakselus på små sjøørret. Målet er å se hvordan fisken klarer seg – noe som er viktig for å kunne gjøre gode vurderinger for bestanden. I dag vet vi lite om hvordan lakselus påvirker ørreten, men kunnskapen øker stadig, forteller Havforskningsinstituttet på egen nettside.

– Selv om ørreten ikke dør av lus i like stor grad som laks, har vi god grunn til å tro at lus har andre negative effekter på ørretbestanden, for eksempel på evnen til reproduksjon. Men dette vet vi ikke mye om i dag. Med dette forsøket ønsker vi å fylle disse kunnskapshullene, sier overingeniør ved Havforskningsinstituttet, Agnes Marie Mohn.

Som bil forbi bomstasjon

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og NIVA, Norsk institutt for vannforskning, og starter i en bekk utenfor Tvedestrand på Skagerrakskysten. Der har forskerne satt opp ei felle for utvandrende fisk, som merkes med såkalte PIT-merker og slippes ut igjen. Hver gang fisken passerer en antenne ved utløpet av bekken, blir signalene fra merket fanget opp, omtrent som når bilen passerer en bomstasjon. Forskerne kan på denne måten se hvilke fisk som har overlevd og har kommet tilbake for å gyte i bekken.

– Hensikten med forsøket er å kartlegge både hvordan hver enkelt fisk og hele bestanden av sjøørret blir påvirket av lakselusa. Vi har valgt Østeråbekken fordi den ligger i et område uten oppdrettsaktivitet, så derfor er det lite lus her naturlig. I tillegg er den liten og håndterbar, samtidig som den har god produksjon av fisk, sier Mohn.

Vanskelig å sammenligne

Siden sjøørreten oppholder seg i samme område som lusa hele sommerhalvåret er de mer utsatt for lus, og derfor er det viktig å finne ut av hvordan det påvirker ørretsmolten. Det har vist seg vanskelig å sammenligne dødeligheten mellom laks og ørret, fordi ørreten vandrer tilbake til ferskvann når den får for mye lus.

Med og uten lus

Antennene i bekken gir data om tidspunkt for utvandring og tilbakevandring, i tillegg til at man kan anslå overlevelsesevnen for fisk både med og uten lus. Slik kan forskerne se hvilken effekt lakselus har på sjøørreten, og etter noen år vil de da få en god oversikt over den genetiske sammensetningen i elva.

Etter at de er merket blir det satt lakselus på ørretene. Spesielt i år er at det blir brukt en ny type lusestørrelse, lus på "tenåringsstadiet". Disse er lettere å håndtere og kan settes direkte på fisken, slik at hver fisk kan smittes individuelt. Dette vil være en fordel for tolkningen av data senere. Til slutt blir fisken satt ut. For at de ikke skal svømme rett opp i bekken igjen, blir de kjørt et lite stykke ut i fjorden før de blir sluppet.