Testet trollkrabben ved Grønland

MS «Kvitungen» returnerer til Tromsø etter en måneds forsøksfangst etter trollkrabbe ved Grønland. Utbyttet var magert.

Foto: Ann Merethe Hjelset, Havforskningsinstituttet

Det var det grønlandske sjømatkonsernet Polar Seafood som leide inn Tromsø-båten til å gjennomføre forsøksfisket. Mannskapet har erfaring fra snøkrabbefiske, og brukte samme teknikk og utstyr for å teste forekomstene av trollkrabbe, skriver Troms Folkeblad.

- Området vi har undersøkt er valgt på bakgrunn av tilgjengelig forskningsinformasjon og egne erfaringer fra fangster på andre bestander i området. Men dessverre så har det ikke gått så bra som vi hadde håpet, sier styremedlem i rederiet som eier skuta, Trygve Åsvestad.

Toktet har hatt svært gode værforhold, og har fått testet ut mange av område de planla, i nærheten av fangstbyen Tasiilaq på østkysten av Grønland. Enkelte fjorder var så tette av is at de ikke gikk inn, men selv om de ikke fikk dekket hele området konkluderer Åsvestad med at det ikke finnes noen drivverdig ressurs av trollkrabbe i området.