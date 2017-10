Ti prosent laksevekst

Norge eksporterer like mye laks som i fjor, men verdien fortsetter å øke. Så langt ligger vi 10 prosent eller 4,2 milliarder kroner foran fjoråret.

Foto: Dag Erlandsen

Hittil i år har Norge eksportert 711 000 tonn laks til en verdi av 48 milliarder kroner. Volumet ligger omtrent på samme nivå som i fjor, men prisøkninga skaper vekst likevel.

Norge har eksportert 97 300 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i september måned. Det er en volumnedgang på 2 prosent, mens verdien er på samme nivå som september i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 55,47 kroner per kilo, 1,12 kroner høyere enn samme måned i fjor. Hittil i år har Polen og Frankrike kjøpt mest laks fra Norge.

Ned for ørret

Norge har eksportert 26 000 tonn ørret til en verdi av 2 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumnedgang på 53 prosent, mens verdien falt med 33 prosent eller 988 millioner kroner fra samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 3800 tonn ørret for 257 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 41 prosent, mens verdien falt med 30 prosent eller 113 millioner kroner. Hittil i år har Polen og Tyskland kjøpt mest ørret fra Norge.