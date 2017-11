- Tid for å konkludere

Formann Kjell Ingebrigtsen håper laget endelig kan komme til en konklusjon i spørsmålet om ny organisering av Norges Fiskarlag.

Blant temaene Kjell Ingebrigtsen berørte i sin åpningstale til landsmøtet sto den kommende organisasjonsdebatten sentralt. Fiskarlaget har i mange år diskutert en annen organisering, og foran 2017-møtet har forventningene til at diskusjonen endelig landes vært stor.

- Diskusjon om rammeverket både i næringen og organisasjonen skal vi ha, men så er det på tide å konkludere. Vi skal vise at vi er landets største og viktigste fiskeripolitiske verksted og at Landsmøtet i Norges Fiskarlag er et viktig møtested. Fiskere kommer til møtet fra hele landet. Delegatene kommer både fra store havgående fartøy og fra mindre kystbåter. Mange forskjellige redskapsgrupper er representert - og vår tilrådning gjelder en samlet norsk fiskerinæring. Uten at vi ser Fiskeri-Norge under ett, ingen løsning.

Kompromissets kunst

Ingebrigtsen mener man må sette kompromissets verdi høyere, og siterte tidligere utenrikspolitiker Thorvald Stoltenberg sine ord om kompromiss:

«Det blir sett på som et nederlag etter en forhandling at man har inngått et kompromiss, men er det ikke nettopp derfor vi forhandler? Det er kompromisset som driver samfunnet fremover».

- Norges Fiskarlag er også en slik utrettelig forkjemper for de gode kompromissene og vi har lang og god erfaring med å finne frem til felles framtidsrettede løsninger og det selv om næringsinteressene er mange og ulike.

Enhet, helhet og ansvar

- Landsmøtet skal i år ta viktige veivalg for organisasjonen. Endringer av organisasjonens oppbygging og struktur skal bidra til å rigge Fiskarlaget for fremtiden. Mitt og landsstyrets håp er at retningen skal være tydelig og at det skal kunne gjøre Norges Fiskarlag enda bedre som premissleverandør. I dette ligger også at vi skal bruke ressursene i organisasjonen på en mer effektiv måte.

Forholdene i samfunnet har endret seg, måten vi driver vårt arbeid på er viktig og da må vi være sikker på at vår organisasjon drives på beste måte.

- Vår målsetning er som alltid at Norges Fiskarlag skal være ledende i næringen og den viktigste premissleverandør for sjømatnæringen. Da er arbeidet i organisasjonssaken en viktig forutsetning for den videre utviklingen av organisasjonen og dermed næringen. Styrken vår er at vi ikke er redd for å ta ansvar. Det skal vi fortsette med. Enhet, helhet og ansvar. Jeg ser frem til en god og konstruktiv debatt om dette viktige arbeidet, sa Kjell Ingebrigtsen til de fremmøtte.

Vi gjengir her fiskarlagslederens tale i sin helhet:

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle velkommen til landsmøtet i Norges Fiskarlag her i Trondheim. Landsmøtet har siden etableringen i 1926 vært landets største fiskeripolitiske verkstedet. Det har vi grunn til å være stolt av. Og Fiskarlaget bærer alderen godt.

Norsk fiskerinæring er ei næring som må og skal ha fokus på fremtiden. Fremtiden ligger i havets ressurser og mulighetene er mange både for de som er i næringa og for framtidige generasjoner. Rammebetingelsene må også være der, da får vi med oss flinke innovative fiskere, og ungdom vil satse i næringen. Det vil skape, bære og utvikle denne næringa videre.

Fiskerinæringen har til alle tider vært en aktiv bidragsyter til samfunnet. Lokalsamfunn og aktivitet langs kysten, hva hadde den vært uten fiskerinæringen? Alle de mulighetene som er der ute vil vi som fiskere sørge for å utnytte. Dette i sum skal bidra til at vi blir en enda større bidragsyter til samfunnet vårt.

I valgkampen var mulighetene vi har i havrommet et tema som gikk igjen. Det er også ett av de sentrale temaene som landsmøtet skal ta opp disse to dagene i Trondheim. I tillegg skal vår tilrådning for flåtens rammebetingelser og sist, men ikke minst strukturen og retningen for Norges Fiskarlags organisasjon fastsettes.

Fiskarlaget har gjennom 91 år vært den viktigste premissleverandør for norsk sjømatnæring. Vi har tradisjon for å samarbeide godt med våre myndigheter og gi konstruktive innspill til våre politikere. Det er derfor ekstra gledelig at vi har så mange representanter fra politiske parti og våre myndigheter her i dag.

Forrige Stortingsperiode ble kjennetegnet av at fiskerisaker hadde større fokus. Flere ulike utvalg kom med sin tilrådning om hvordan rammene skulle legges for fremtiden. I debatten som har fulgt utvalgsarbeidet så var det alt for mange som glemte av det mest elementære. Nemlig – at dagens regelverk og system har bidratt til at vi har en verdensledende, moderne og bærekraftig næring. Og så har vi verdens beste fiskeriforvaltning.

Fiskerne er det avgjørende førsteleddet i norsk sjømatnæring, og legger grunnlaget for verdiskapingen. Dette er noe som alt for ofte blir glemt i de debattene som foregår. Uten fiskerne – ingen sjømatnæring. Vi kan med trygghet bruke begrepet «Stolt fisker.»

Diskusjon om rammeverket både i næringen og organisasjonen skal vi ha, men så er det på tide å konkludere. Vi skal vise at vi er landets største og viktigste fiskeripolitiske verksted og at Landsmøtet i Norges Fiskarlag er et viktig møtested. Fiskere kommer til møtet fra hele landet. Delegatene kommer både fra store havgående fartøy og fra mindre kystbåter. Mange forskjellige redskapsgrupper er representert - og vår tilrådning gjelder en samlet norsk fiskerinæring. Uten at vi ser Fiskeri-Norge under ett, ingen løsning.

Eller for å bruke Thorvald Stoltenberg sine ord om kompromiss:

"Det blir sett på som et nederlag etter en forhandling at man har inngått et kompromiss, men er det ikke nettopp derfor vi forhandler? Det er kompromisset som driver samfunnet fremover, sier Thorvald Stoltenberg."

Norges Fiskarlag er også en slik utrettelig forkjemper for de gode kompromissene og vi har lang og god erfaring med å finne frem til felles framtidsrettede løsninger og det selv om næringsinteressene er mange og ulike.

Denne landsmøteperioden

Jeg har deltatt i organisasjonslivet i en årrekke og nå vært leder i Norges Fiskarlag i fire år. Dette er et spennende verv og en stor tillit å få. Ingen dager er like og som fisker så setter jeg pris på det. Både landsstyret og administrasjon er bevisst på at vi skal være på der skoen trykker til en hver tid.

Hvor trykker så skoen?

I en eksportnæring som vår så er det viktig å ha fokus på nettopp eksport og markedsmuligheter. Sjømatnæringen er avhengig av gode markedsmuligheter.

Sjømatalliansen, som Norges Fiskarlag er en del av har dette som et hovedformål. Alliansen er et interessefellesskap mellom organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen. Spesielt er fokus rettet mot det europeiske markedet. Markedskunnskap og markedsforståelse er nøkkelord.

Jeg er glad for at våre myndigheter arbeider for at vi igjen skal komme inn på «gamle» markeder som det kinesiske. Samtidig er jeg bekymret for at vi ikke har fått en endret situasjon inn mot det russiske markedet. Dette er et stort marked, kanskje spesielt viktig på pelagisk fisk og vi håper at vi snart får tilgang igjen. I et hvert marked handler det om å ta vare på de kundene som vi har og å skaffe oss nye.

Stabilitet og lønnsomhet

Fiskerinæringen trenger stabilitet og næringen trenger lønnsomhet. God lønnsomhet og stabile rammebetingelser er avgjørende for all næringsutvikling. Fiskeriene er så absolutt intet unntak.

I landsmøteperioden har vi fått endringer på noen av de strukturordninger som vi har i flåten. Disse har i stor grad vært i tråd med Norges Fiskarlags anbefalinger. Nå er det tiden kommet for at vi må se flåten i en helhet. Flåtens rammevilkår var arbeidsordren til Eidessenutvalget og vi ser frem til den diskusjonen som kommer.

Nå må vi få et regelverk som står seg over tid og som vi som næringsaktører kan feste lit til. Regelverket må være tydelig og fortsatt legge grunnlaget for at vi skal ha en differensiert flåte.

Norges Fiskarlag har vært med og ført i pennen viktige pilarer for næringen tidligere, det skal vi også gjøre denne gangen. Vårt motto er tydelig og som alltid:» Enhet, helhet, ansvar.»det som skal bringe næringen videre.

Kvalitet gir fortrinn uansett sektor

Uansett sektor, uansett fiskeri så vil god kvalitet på våre produkter gir oss fortrinn i markedene. God kvalitet gir oss forbedret mulighet til en sterkere grad av foredling samtidig som det gir oss et fortrinn uansett marked. Vårt mål må være at vi får mer og mer foredling her hjemme, og at også restråstoffet skal bidra til større verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge.

Torskesektoren

Situasjonen i havet for torskesektoren er god. De viktigste hvitfiskebestandene er også i god forfatning. Torsken i Barentshavet er imidlertid i en nedadgående trend, det samme er hysebestanden. Når det gjelder torsken så er det ingen dramatikk i nedgangen. Bestanden er fortsatt sterk. Kikker vi litt i glasskula vil vi kunne si om uttakene de neste årene at de med sikkerhet vil bidra til en god lønnsomhet for flåten.

Vi har markedene med oss og det er en viktig forutsetning for at det skal bli noe igjen i pengeboka. Flere og flere får øynene opp for norsk sjømat og det må vi utnytte. Det er konstant nødvendig å opprettholde tillit til produktene i markedene.

Jeg vil også i år gi ros til salgslagene og den jobben de har gjort på området. Det samme vil jeg si at Norges sjømatråd har gjort.

MSC

Det er et økende krav i markedene at vi kan dokumentere bærekraft og en rekke andre faktorer. Norske fiskerier er sertifisert og merket etter MSCs standarder. Imidlertid setter vi spørsmål ved om MSC, og andre lignende aktører er i ferd med å få en for stor makt. Det stilles stadig sterkere og mer omfattende krav i sertifiseringene uten at vi kan se at dette er noe som kommer forbrukeren til gode. Kravene er nå av en slik karakter at selv vi i Norge, med verdens beste fiskeriforvaltning har utfordringer med å imøtekomme kravene. Hvordan skal vi da klare å løfte andre nasjoner opp?

Vi må hele tiden tenke på om det finnes alternativer, og om det alternativet vi bruker er godt nok.

Norge har en lang kyst, og fiskeriene er forskjellige langs kysten. I nord er kystfisket preget av store sesongvariasjoner på bestander som gir et direktefiske på disse artene.

I sør er fiskeriene avhengig av at det kan fiskes på mangfoldet av arter. Det betyr at bifangst av andre arter må være tillatt når man bruker ulike redskaper. I sør er det helheten i kombinasjonsfisket som teller.

Derfor er det så viktig at vi har et regelverk som ivaretar de geografiske forskjellene på en betryggende måte.

Pelagisk sektor

I de pelagiske fiskeriene har vi en litt annen situasjon. Nedgangen i bestanden av norsk vårgytende sild har ført til lavere inntjening, en situasjon vi har hatt i noen år nå. I tillegg fikk vi den usikkerheten som oppstod etter at ICES trakk sin rådgivning på sild i høst og vi måtte avvente et nytt råd. Dette er en situasjon som vi håper ikke gjentar seg og som vi kan unngå i fremtiden. Vi håper alle på en ny sterk årsklasse av nvg som skal få opp volumet på bestanden og på fisket.

Makrellbestanden har vært sterk og bygget seg opp år for år. Dette har bidratt til et godt fiskeri gjennom flere år.

Det kom derfor som en stor overraskelse på mange da vi fikk så stor nedgang i anbefalingene på makrell fra ICES 29. oktober. Vi har gjennom flere år nå tatt ut mer enn anbefalingene, men på tross av dette så ser vi mye makrell i havet. Makrell er en tungvekter i de pelagiske fiskeriene og vi må føle oss trygge på at vi har god nok oversikt over bestanden.

Derfor må også forskningen ta inn over seg at utbredelsesområdet for makrell har endret seg. Vi har enda ikke fått en løsning på det pelagiske kompleks med fordeling mellom landene, dette må løses. Ingen løsning uten at vi tar godt vare på historien. Selvfølgelig ingen løsning at vi sier fra oss andeler på bekostning av det historiske prinsipp. Det som har preget situasjonen i pelagisk sektor er konflikten om fordeling av makrell med Island og Færøyene. Jeg vil også i dette landsmøtet rette en stor takk til norske myndigheter for at de har utvist nødvendig fasthet i den situasjonen som har oppstått i spørsmålet om makrellfordelingen mellom kyststatene. Personlig vil jeg på vegne av landsstyret rose myndighetene for den nære og gode dialogen vi har med våre myndigheter på dette spørsmålet.

Økonomi

Vi er privilegert som bor i Norge. Norsk økonomi er god og det skaper forventning om at fiskeflåten må tilby norske fiskere de samme betingelsene som i det øvrige næringsliv.

Vi må alltid huske på at vi høster av viltlevende ressurser og at situasjonen i havet kan endre seg fra år til år. DA blir det enda mer viktig at de øvrige rammebetingelser er forutsigbare og stabile. Vi er kommet et stykke på vei, men vi må ha en inntjening som er god og forutsigbar slik at vi fortsatt blir attraktiv som næring. Flåten må ha mulighet til fornying og vi må kunne gi våre mannskaper et lønnsnivå som minst er på høyde med det øvrige næringsliv.

Arealproblematikk

Areal er viktig, det vet vi alle. Heller ikke denne gangen kommer vi utenom å nevne problematikken rundt arealtilgang. Vi snakker faktisk om den høyst reelle konkurransen om viktige arealer langs kysten og til havs. Vi har tidligere definert våre konkurrenter om areal til å være oppdrett, olje/gass, turisme og vindkraftverk. Denne definisjonen står fast.

Når det gjelder olje/gass så er jeg glad for at landsmøtet har vært så tydelig om Nordland VI og VII, Troms 2 og Mørebankene. Dette er områder som vi ikke har råd til å gamble med.

Noen andre områder er også spesielt viktig for fiskeriene og fiskebestandene. Det kom derfor som en stor overraskelse for mange da Miljødirektoratet ga tillatelse for boring på Vikingbanken i et område som er spesielt viktig for tobisbestanden. Sågar har området vært fredet for fiske i en årrekke for å bygge opp igjen bestanden. Norges Fiskarlag var tidlig ute og sa at denne avgjørelsen kunne vi ikke akseptere og avgjørelsen ble selvfølgeliganket.

På kysten ser vi tydelig at oppdrettsvirksomheten og fiskeriene må kunne ha en bedre kontakt og dialog med tanke på bruken av areal enn det vi ser nå. Norskekysten er lang, men en god og kvalitetssikret arealplan er alfa og omega.

Klima, miljø og rent hav

Verden vil ha trygg mat. Og verden trenger stadig mer mat. Alt for lite av maten kommer fra havet. Vi utnytter nå bare to til tre prosent av den tilgjengelige mattilgangen vi kunne høstet fra havet.

Mattrygghet er viktig og derfor er også dette et fremtredende tema i årets Landsmøte. Marin forsøpling ser vi blir et stadig økende problem. Norges Fiskarlag vil stå på og skal gjøre sitt for at vi skal ha et rent hav. Fiskeriindustriunionen i Nord, Kystfiskerassosiasjonen i Nordvest-Russland, Fisherys Island og Norges Fiskarlag har inngått en felles forpliktelse for å stanse marin forsøpling. Dette er et viktig arbeid og jeg forutsetter at vi har våre myndigheter med på laget.

Dette ansvaret blir likevel ikke godt nok ivaretatt uten at vi alle tar vår del av ansvaret.

Forskning og utvikling

Forskning er viktig for oss alle i samfunnet, uansett ståsted. For oss fiskere er havforskningen svært viktig. Vi må kjenne oss trygge på situasjonen i havet, og vi må ha tilstrekkelig trygghet for hvor mye vi kan ta ut av den enkelte bestand.

Jeg sitter som leder for FUR-utvalget, Faglig Utvalg for Ressursforskning. FUR arbeider med de ulike prioriteringene som blir gjort i havforskningen. Jeg synes arbeidet er kommet i godt gjenge, og jeg vil takke Havforskningsinstituttet (HI) for et godt og konstruktivt samarbeid.

En god havforskning er en god nasjonal investering. Det er en investering for en felles god fremtid.

Annen teknologisk forskning er også viktig for flåten. Norge har alle forutsetninger for å fortsatt være fremst på skrogutforming, fangstteknologi, framtidig motorkraft og håndtering av kvaliteten på råstoffet. Alt dette for å ta bedre vare på miljøet, redusere kostnader og skaffe markedene råstoff av beste kvalitet. Alt dette bidrar også til at næringa framstår attraktiv som yrkesvalg.

Organisasjonsarbeidet

Landsmøtet skal i år ta viktige veivalg for organisasjonen. Endringer av organisasjonens oppbygging og struktur skal bidra til å rigge Fiskarlaget for fremtiden. Mitt og landsstyrets håp er at retningen skal være tydelig og at det skal kunne gjøre Norges Fiskarlag enda bedre som premissleverandør. I dette ligger også at vi skal bruke ressursene i organisasjonen på en mer effektiv måte.

Forholdene i samfunnet har endret seg, måten vi driver vårt arbeid på er viktig og da må vi være sikker på at vår organisasjon drives på beste måte.

Vår målsetning er som alltid at Norges Fiskarlag skal være ledende i næringen og den viktigste premissleverandør for sjømatnæringen. Da er arbeidet i organisasjonssaken en viktig forutsetning for den videre utviklingen av organisasjonen og dermed næringen. Styrken vår er at vi ikke er redd for å ta ansvar. Det skal vi fortsette med. Enhet, helhet og ansvar.

Jeg ser frem til en god og konstruktiv debatt om dette viktige arbeidet.

Samarbeidet med russiske fiskeriorganisasjoner

Siden 2006 har Norges Fiskarlag hatt et samarbeidsprosjekt med russiske fiskeriorganisasjoner i Nordvest-Russland. I mer enn 10 år har vi vendt blikket oftere og oftere mot øst. Jeg har som leder hatt gleden av å besøke Russland en rekke ganger, ikke bare til Murmanskområdet, men også til Stillehavskysten. Det er besøk som jeg setter pris på og som har styrket kontakt og dialog mellom fiskere og myndigheter i begge land.

De som har gått før oss så tidlig nødvendigheten av et norsk/russisk fiskerisamarbeid. Det har vi fått til og det har bidratt til at vi har en situasjon i Barentshavet som vi kan være meget stolt av.

I den norsk/russiske fiskerikommisjonen har vi et godt og fruktbart samarbeid med våre russiske venner. Det er viktig å pleie kontakten mellom næringene i våre to land, selv om vi på det politiske planet har en situasjon hvor tilgangen til det russiske markedet er problematisk.

Avslutning

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er altså et fiskeripolitisk verksted. Det er dere som er her som delegater som skal gjøre jobben. Det er Landsstyrets ansvar å ta beslutningene fra denne salen inn i sine møter og utføre arbeidet i landsmøteperioden. Dette har vi lang erfaring med.

Innflytelse og påvirkningskraft kommer ikke av seg selv. Fiskerne må jobbe mest mulig samlet og da er det viktig at Norges Fiskarlag tar de rette beslutningene.

Vi har et Landsstyre som har stor kompetanse i alle fiskerier. Det er avgjørende for å skape de gode løsningene. Jeg vil takke Landsstyret for et godt samarbeid og for å være en arena hvor gode løsninger blir fremforhandlet.

Og jeg vil takke alle som har jobbet i og for Fiskarlaget i landsmøteperioden vi nå har lagt bak oss. Våre ansatte i administrasjonen gjør en meget god jobb for oss som er medlemmer. En spesiell takk vil jeg rette til de i administrasjonen som har gått over i pensjonistenes rekker.

Takk også til alle andre organisasjoner og myndigheter på ulike nivå som jeg har hatt gleden av å jobbe og samarbeidet med i disse to siste årene.

Med dette erklærer jeg det 47. landsmøte i Norges Fiskarlag for åpnet!