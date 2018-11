Tid for manntalls-sjekk

Står du i Fiskermanntallet? Gjør naboen det? Hvem har blitt fiskere siden sist? Det er tid for årets sjekk av Fiskermanntallet.

Fiskermanntallet er myndighetenes oversikt over hvem som har rett til å kalle seg yrkesfisker. Listene er offentlige, og foran hvert nytt år legger Fiskeridirektoratet frem sitt utkast for neste års fiskermanntall, slik at det er mulig å rette feil i god tid før det nye året.

Listene finner du her.