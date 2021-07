Tidenes beste første halvår

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2021. I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 53,7 milliarder kroner.

Det er en verdivekst på litt over en prosent, eller 646 millioner kroner, målt mot første halvår i fjor, skriver sjømatrådet i sin halvårsrapport.

- Til tross for en styrket norsk krone og at markedene fortsatt er preget av koronapandemien, er årets første halvår det beste noensinne for sjømateksporten målt i verdi. Sterk etterspørsel etter sunn, trygg og bærekraftig norsk sjømat er den viktigste årsaken til at vi opplever nok en eksportrekord, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Norsk sjømat er ettertraktet

- Dette er fantastiske nyheter for sjømateksporten. Ikke bare er vi langt foran det gode halvåret i 2019, dette er også tidenes beste halvår for sjømateksporten så langt. Selv ikke en verdensomspennende pandemi har satt en stopper for at det eksporteres mer sjømat fra Norge.

Det bør vi være stolte av. Men det kommer ikke av seg selv. Hovedforklaringen er at vi har en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i alle ledd. Norsk sjømat er ettertraktet i utemarkedene og jeg har stor tro på at det vil komme enda flere muligheter for næringen når samfunnet åpner opp igjen for fullt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Vekst i restaurantbesøkene

I koronapandemien har hjemmekonsumet av sjømat økt. Når restaurantene åpner igjen, kan det gi et ytterligere løft for sjømaten.

- I de markedene som gjenåpner ser vi en kraftig vekst i restaurantbesøkene, på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.