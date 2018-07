Til kamp mot Equinor

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja går i krigen sammen med australske kolleger for å stoppe oljeboring i Australbukten.

Under helgens årsmøte valgte folkeaksjonen å støtte aksjonen Oil Free Seas Australia sin kamp mot oljeboring i The Great Australian Bight.

- Det er Equinor, tidligere Statoil, som har planer om å drive oljevirksomhet i Australbukta, men de møter sterk motstand fra lokalbefolkningen og kystkommunene som blir berørt, heter det i en landsmøteuttalelser.

Lands,øtet ,mener at Equinor som har vært en av de største pådriverne for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, viser at de ikke ønsker å ta hensyn til miljø og fiskeri. Folkeaksjonen håper at det lokale engasjementet i Australia kan stoppe planene til Equinor på samme måte som arbeidet til Folkeaksjonen har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

- Sterke folkebevegelser verden over er avgjørende hvis oljelobbyen skal stoppes.

Folkeaksjonen støtter arbeidet i Australbukta ved i første omgang å sende en representant til Kangaroo Island for å møte blant annet fiskere, reiselivsaktører og politikere som vil holde område sitt oljefritt.

Odd Arne Sandberg fra Kabelvåg ble for øvrig gjenvalgt som leder. Det samme ble resten av styret. Styret konsituerte seg med Ingrid Skjoldvær som nestleder.