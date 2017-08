Til stede på nymessa

Arrangørene av Bluefish i Ålesund håper å bli en av fiskeri-Norges nye viktige møteplasser. Selvsagt var også Kyst og Fjord til stede.

Arrangørene av fiskerimessa Bluefish mener at Vestlandet har manglet en skikkelig fiskeri-messe, og at det var på høy tid å gjøre noe med det. Bransjen har tydeligvis vært enig, for den første Bluefish-messa samlet et femtitalls utstillere med både direkte og indirekte tilknytning til fiskerinæringa.

Messa arrangeres på Colour Line Stadion, der det i tillegg til messeområdet er rikelig plass til ulike foredrag og arrangementet med faglig innhold.

Selvsagt var også Kyst og Fjord til stede, representert ved markedskonsulentene Elin Holand og Benedikte Fredriksen.

- Selv om vi i utgangspunktet er en nordnorsk avis, så er det viktig for oss å bli kjent med dem som besøker messa og de som deltar på den, sier Elin Holand.

For avisfolk er det alltid hyggelig å være i et miljø hvor mange kjenner avisa, men å komme til et sted hvor man møter folk som ennå ikke har hørt om den er kanskje enda bedre. Det betyr nemlig vekstpotensial, slår Holand fast, med håp om å knipe enda noen nye abonnenter før turen går hjem til Kjøllefjord etter tre dagers messeinnsats i Ålesund.