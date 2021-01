Til topps med klar hysestrategi

«Sara Karin» fra Nord-Lenangen ble fjorårets beste båt i gruppa 15- 21 meter. Andre leverte mer torsk, men ingen var i nærheten av å levere så mye sei og hyse.

Den kombinerte reketråleren og snurrevadbåten «Sara Karin» ble levert til Oddgeir Krag og sønnen Erik-Andre Brose Krag i 2017. Den 19,8 meter lange båten erstattet to gamle trebåter, og innebar ikke bare en ny arbeidshverdag, men også en helt annen rekkevidde og fangstkapasitet. Båten har gjort flere turer langt nord i havet, blant annet med snurrevadfiske ved Bjørnøya og reketråling ved Svalbard.

Men i år var det hysefiske i Finnmark som ble satsingsområde, i tillegg til torskefiskeriet.

Komfortabel ledelse

Oddgeir Krag er snar å presisere at totalfangsten på 1 825 tonn skyldes at de rett før jul stilte opp som leiefartøy for å fiske en havarikvote på rundt 200 tonn sei. Men selv uten dette fisket har «Sara Karin» komfortabel ledelse til nummer to på lista, autolineren «Grotle» fra Bremanger som hadde 1 499 tonn total fangst.

Deretter kommer snurrevadbåtene «Soya» fra Berlevåg på tredje plass med 1 204 tonn, «Risvik» fra Lebesby på fjerde med 1 136 tonn total fangst, og «Ben Hur» fra Senja med 1 069 tonn.

Fokus på drift

Oddgeir Krag erkjenner at det er artig å ta ledelsen i slike oversikter, men sier oppmerksomheten ikke først og fremst ligger på tallkolonnene.

- Vi tenker ikke så mye på det, vi bare drifter så godt vi kan for å tjene penger. Men det er klart, det kan jo være spennende å være på topp av og til også.

Spent på det nye året

I bakspeilet ser han at hysesatsingen ga god avkastning, med en omsetning bare på hysa rundt 10

millioner kroner. Båten fryser om bord, og gikk på den måten klar av avsetningsproblematikk på fersk hyse.

- Vi kunne gjerne ha fiska meir hyse, men vi prioriterte reka i sommer. Jeg tror vi kommer til å prioritere hysa foran reka til neste år, for den var mer lønnsom. Det er det fisket vi har tjent mest penger på i året som gikk, sier Oddgeir Krag.

Det eneste han beklager for hysesesongen er tilgangen på fisk av god størrelse.

- Vi var plaga med mye små hyse under et kilo, som ikke gir særlig bra pris. Prisen har variert, og vært helt opp i 17- 18 kroner i perioder helt opp i 20 også. Men til tider også nede i 15 kroner kiloen mot slutten av året. Vi er veldig spent på hvordan det går i 2021, ikke bare for hysa, men for alt vi fisker på.

