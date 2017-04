Tildelt Kystenprisen

Forbundet kysten hedrer Vega-kvinnen Inga Elisabeth Næss for arbeidet med ærfuglmuseet.

Kystenprisen deles ut av Forbundet KYSTEN til enkeltpersoner som har utmerket seg med sin innsats for å ta vare på- og formidle kystens materielle- og immaterielle kulturarv.

Næss får prisen for sitt arbeid med å synliggjøre kvinners bidrag i en særegen kystkultur på Vega. Hennes pionerinnsats har i stor grad endret hvordan folk tenker om fuglevoktervirksomheten, skriver forbundet i en pressemelding.

Vegaøyene ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004. Unescos verdensarvkomité skriver i sin begrunnelse: «Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.»

Begrunnelsen for Vegaøyenes plass på den prestisjetunge listen er det unike kulturlandskapet i området som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid. Inga Næss var en av drivkreftene for å få tradisjonen inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv.

For ikke å miste den gamle kulturtradisjonen, tok hun initiativ til å lage et ærfuglmuseum på Vega, som åpnet i 1999. Museet er det eneste i sitt slag i verden, og har blitt en viktig attraksjon på Vega.

Inga Elisabeth Næss har også skrevet en rekke bøker der hun dokumenterer den unike ærfugltradisjonen i tekst og bilder. Her ligger bibliografien hennes.

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber foreningen for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Prisen ble overrakt av styreleder Asgeir K. Svendsen under Forbundet KYSTENs landsmøte i Norheimsund i helgen.