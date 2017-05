Tillater fritt fiske

Fiskeridirektøren med melding til lukket kystgruppe.

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe som fisker med konvensjonelle redskap.

Fritt fiske innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 15. mai, melder Fiskeridirektøren.