Tilskudd har flyttet 760.000 gods fra vei til sjø

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn gods blitt flyttet over på sjøveien med ordningen. Nå åpner Kystverket for nye søknader.