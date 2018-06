Tilskudd til fiskespisetiltak

Tuvsjyen AS

Grøven AS

Lofoten Mat AS

SalmoNor AS

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Klippfiskakademiet AS

Gladmat AS

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn med prosjektet "Sjømatløft for Sørlandet og Norge"

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter med prosjektet "Sjømatløft for Innlandet og Norge"

Insula AS, på vegne av Andersen Nilsen AS og Sjøfrisk Norge AS

200.000