Tilstanden alvorlig, men stabil

Tilstanden på fiskeren som forliste utenfor Nord-Fugløya søndag ettermiddag, beskrives som alvorlig men stabil.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Fredrik Frantzen ved Universitetssykehuset i Nord Norge, sier at de siste oppdateringene de har om mannens helsetilstand, er at den er alvorlig, men stabil.

Lå lenge i sjøen

Fiskeren som er i 50-årene ble meldt savnet rett etter klokken fire søndag ettermiddag av en kammerat-båt. Det ble igangsatt et omfattende søk i området med alle tilgjengelige ressurser.

Mannen ble funnet liggende i sjøen ved 18.30 tiden søndag kveld. Han ble umiddelbart fløyet til UNN i Tromsø.

Sannsynligvis hadde fiskeren ligget i sjøen i tre timer da han ble funnet, og var ikke bevisst da han ble tatt om bord i et av letefartøyene.

Traff på et annet forlis

Mens aksjonen pågikk, forliste en annen sjark som var tatt av en bråttsjø under setting. På veg ut mot havaristedet kom ett av søkefartøyene helt tilfeldig over en annen som lå med kjølen i været. En fisker klamret seg til fartøyet som var i ferd med å gå ned, og ble berget så og si i siste liten. Mannen ble hentet av kystvakthelikoptieret og flydd inn til UNN.

- Vi var først usikker på om dette var mannen som var savnet som vi hadde funnet, men fortsatte likevel med full styrke utover mot området der savnetmeldingen var kommet, framholdt Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen overfor Kyst og Fjord søndag kveld.

Og det viste seg å være et tilfeldig sammentreff. For mannen som ble berget hadde akkurat havarert.